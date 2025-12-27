مائدة غنية بأطباق مختلفة من ثمار البحر... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" مائدة غنية بأطباق مختلفة من ثمار البحر كالقريدس والسلمون وغيرها.