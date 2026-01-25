إلى عشاق المأكولات البحرية... إليكم طريقة تحضير القريدس والكلاماري مع صلصة الكاجون والثوم (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي الّذي يُبث يوميا عبر شاشة الـLBCI، ضمن فقرة "المطبخ"، طبق القريدس والكلاماري مع الأرز وصلصة الكاجون والثوم.

لتحضير الوصفة على طريقة الشيف شاهدوا الفيديو أدناه.