6 صيحات أكل اجتحات مواقع التواصل في عام 2016… أين اختفت اليوم؟

عادت موضة عام 2016 بقوّة إلى الواجهة، مدفوعة بحنين واضح على مواقع التواصل، إذ ارتفعت عمليات البحث عن كلمة 2016 على تيك توك بنسبة لافتة خلال الفترة الأخيرة. ومع هذا الحنين، عادت الأحاديث عن صيحات الطعام التي ملأت وسائل التواصل قبل نحو عقد، ثم اختفت تدريجياً.

وفي هذا السياق، قالت ميمي مورلي، مديرة تطوير الوصفات في شركة HelloFresh في بريطانيا، إنّ تفضيلات الطعام تغيّرت بشكل كبير منذ عام 2016، كاشفة عن صيحات تستحق العودة وأخرى من الأفضل تركها في الماضي.

ومن أبرز الصيحات التي طبعت تلك المرحلة: البرغر الفاخر الضخم المليء بالإضافات غير التقليدية، وأطباق الـ"Bowl" التي اعتمدت على الحبوب مثل الكينوا والفارو، إضافة إلى هوس الأطعمة الملوّنة بألوان قوس قزح. كما كان الكرنب (Kale) نجم ما يُعرف بـ"الأطعمة الخارقة"، إلى جانب انتشار واسع لصلصة "السيراتشا" الحارّة.

في المقابل، ترى مورلي أنّ بعض الصيحات، مثل الخضار الحلزونية التي استُخدمت بديلاً عن المعكرونة، من الأفضل أن تبقى ذكرى من الماضي، في وقت حلّت فيه بدائل جديدة وأكثر تنوّعاً على موائد الطعام.