القريدس والبروكلي مع الأرز بصلصة شهية... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

2026-02-01
القريدس والبروكلي مع الأرز بصلصة شهية... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
القريدس والبروكلي مع الأرز بصلصة شهية... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من "Morning Talk" وصفة القريدس والبروكلي مع الأرز بصلصة شهية.
 
للاطلاع على طريقة تحضير الوصفة، اضغطوا هنا.

