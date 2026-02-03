وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Catchy Talk" وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر.