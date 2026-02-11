0min

بصلصات مختلفة وشهية... إليكم طريقة تحضير هذه الأنواع من السلطة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من "Catchy Talk" سلطة اللحم والخضار، سلطة جبنة الفيتا والعدس وسلطة الحلوم بصلصات مختلفة. للاطلاع على طريقة تحضير الوصفات، اضغطوا هنا