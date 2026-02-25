اللوبياء بالزيت وشوربة البطاطا والهندباء... أطباق شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من "Catchy Talk" طبق اللوبياء بالزيت، شوربة البطاطا والهندباء.