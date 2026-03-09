شوربة العدس وتمبورا الفاصولياء وعجينة العدس... أطباق مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk شوربة العدس والفاصولياء البيضاء مع السلق (تمبورا الفاصولياء) وأومليت مع العدس الأحمر وعجينة العدس.