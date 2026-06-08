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من سمك الفيليه إلى سلطة التونا... أطباق مبتكرة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-06-08 | 12:00
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من سمك الفيليه إلى سلطة التونا... أطباق مبتكرة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
قدّم الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Catchy Talk" وصفة مميزة لسمك الفيليه مع الباذنجان والجبنة وبوريه البندورة، في طبق يجمع بين النكهات البحرية واللمسات العصرية.
كما حضّر إلى جانبه سلطة التونا والباشون فروت، مقدماً مزيجاً منعشاً من المكونات والنكهات التي تضفي لمسة مختلفة على المائدة.
للاطلاع على كيفية تحضير هذه الأطباق
اضغط هنا
عالم الطبخ
الفيليه
التونا...
أطباق
مبتكرة
الشيف
(فيديو)
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