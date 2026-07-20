موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Catchy Talk" طبق موزات لحم الغنم مع الخضار المشوية، وقدّم إلى جانبه البرغل والبندورة مع اللبن والنعناع المنعش، في وجبة غنية بالنكهات.