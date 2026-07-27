تناغم نادر في النكهات: الكباب بالطرطور وسلطة التين والحلوم المشوي مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف جوزاف منصور في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الكباب المغمّس بالطرطور والمزيّن باللوز المحمّص وحبّات الرمّان، إلى جانب سلطة التين وجبنة الحلوم المشوية المنعشة بصلصة العسل والخلّ.