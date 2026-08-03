كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Catchy Talk طبق الكفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز.