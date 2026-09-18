تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk سمك الفيليه الطريّ المغطّى بصلصة المانغا والتشيلي الاستوائية الحارّة مع سلطة خيار وملفوف منعشة، وقدّم إلى جانبهما حلى الماسكاربوني الكريمي المدعّم ببوري الحامض ليحقّق توازناً ساحراً بين الحلاوة، الحموضة، والحرارة.