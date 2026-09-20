أسرار الكبّة اللبنانية: كبّة بالصينية وكبّة باللبن مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk الكبّة بالصينية المقرمشة والغنية باللحم المفروم والمكسّرات المحمّصة، إلى جانب الكبّة باللبن بكراتها الناعمة المطهوّة بصلب اللبن الدافئ والنعناع والمقليّة بالثوم، بأسلوب يعكس أصالة المطبخ اللبناني.