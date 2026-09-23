أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نكهات إيطالية بلمسة مميزة… ريزوتو وحلى الغورغونزولا مع الشيف حنا طويل

عالم الطبخ
2026-09-23 | 12:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نكهات إيطالية بلمسة مميزة… ريزوتو وحلى الغورغونزولا مع الشيف حنا طويل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نكهات إيطالية بلمسة مميزة… ريزوتو وحلى الغورغونزولا مع الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل، في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk، طبق الريزوتو الإيطالي بمرق الخضار والأرز المطهو بعناية، وقدّم إلى جانبه حلى مميزًا يجمع بين الإجاص الطازج وجبن الغورغونزولا، في توليفة إيطالية تجمع بين حلاوة الفاكهة والنكهة المالحة والغنية للجبن.

عالم الطبخ

ريزوتو

اكل ايطالي

غورغونزولا

مرقة خضار.

سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-07-29

نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل

LBCI
عالم الطبخ
2026-08-10

نكهات لذيذة بلمسة عالمية... 3 وصفات مميزة مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-08-20

دجاج متبّل بصلصة الأفوكادو والأرز: وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-07-01

لازانيا بلمسة مبتكرة: لازانيا بولونيز بالبطاطا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-09-22

سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-09-21

للمتزوجين حديثاً... إليكم وصفة شاورما لحمة سهلة التحضير والأرز بحليب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-09-20

أسرار الكبّة اللبنانية: كبّة بالصينية وكبّة باللبن مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2026-09-19

وصفة غريبة وسريعة: نيوكي شيش برك مع الشيف حنا طويل (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-24

غارة على مبنى في المساكن الشعبية طريق البرج الشمالي - صور

LBCI
أخبار دولية
2026-09-09

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغلق ملف عدم وفاء سوريا بالتزاماتها

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية: تركيا تعتزم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في شمال قبرص لتعزيز الدفاعات هناك

LBCI
خبر عاجل
2026-04-29

وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 140 ألف عائلة من النازحين خارج مراكز الايواء حصلت على مساعدات نقدية إلى جانب دعم العائلات الصامدة في مناطقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قمم متتالية ومواقف أميركية منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:02

شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
02:57

الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين

LBCI
خبر عاجل
16:55

معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله

LBCI
فنّ
04:38

بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 23-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
07:24

قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

LBCI
أمن وقضاء
01:56

طقس متقلب... هذه تفاصيله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More