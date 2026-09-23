نكهات إيطالية بلمسة مميزة… ريزوتو وحلى الغورغونزولا مع الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل، في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk، طبق الريزوتو الإيطالي بمرق الخضار والأرز المطهو بعناية، وقدّم إلى جانبه حلى مميزًا يجمع بين الإجاص الطازج وجبن الغورغونزولا، في توليفة إيطالية تجمع بين حلاوة الفاكهة والنكهة المالحة والغنية للجبن.