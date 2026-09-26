تناغم مثالي بين الكبة والسمك: كبّة البطاطا بالقريدس على طريقة الشيف حنا طويل

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk طبق كبّة البطاطا المحشوّة بالقريدس، وهو ابتكار شهي يجمع بين عجينة البطاطا الناعمة المتبّلة بالبهارات والكتّان، وحشوة القريدس (الجمبري) الطازج المُعصّق مع البصل والفلفل الملون والأعشاب العطرية.

يتميز هذا الطبق الشرقي العصري بقوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل، ليقدّم تجربة طهي تجمع بين الأصالة واللمسة البحرية الفاخرة.



