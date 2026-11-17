0min

من كاري اللحم البقري بالأرز الأصفر إلى سبرينغ رولز بورق الأرز… وصفتان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

قدّم الشيف فادي زغيب في حلقة من برنامج Catchy Talk وصفتين متنوعتين، الأولى طبق كاري اللحم البقري المقدّم مع الأرز الأصفر، والثانية سبرينغ رولز محضّرة باستخدام ورق الأرز. وتجمع الوصفتان بين طبق رئيسي غني بالنكهات ومقبّلات خفيفة.