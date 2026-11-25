الصيادية بالبرغل... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

قدّم الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Catchy Talk وصفة الصيادية بالبرغل، شارحًا كيفية إعداد هذا الطبق بأسلوب سهل ومميّز.