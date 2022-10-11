الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يضع اللمسات الأخيرة على رالي القصيم

يُنظِّم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بطولة السعودية للراليات الصحراوية بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات "تويوتا."

وسيشارك السائق السعودي يزيد الراجحي، مع ملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، متصدّر الترتيب العام لبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، في رالي القصيم الذي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري، ضمن قائمة مشاركين قوية، فيها 45 سيارة، و 23 دراجة نارية، وخمس درّاجات نارية رباعية العجلات "كواد".

ينطلق الرالي من مدينة بريدة ويستمر لثلاثة أيام، وذلك بحفل انطلاق يُقام يوم الأربعاء، 12 تشرين الأول الجار، الساعة الثالثة عصرًا، يليه مرحلة خاصة استعراضية قصيرة.

يمتد الرالي لمرحلتين خاصتين خاضعتان للتوقيت، الأولى طولها 185 كيلومترًا يوم الخميس، والثانية طولها 123 كيلومترًا يوم الجُمعة.

وحقق يزيد فوزًا مريحًا في الجولة الافتتاحية للبُطولة، رالي عسير، الذي أُقيمَ الشهر الماضي في أبها. عادَ يزيد، المُشارك في سيارة تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف"، إلى البلاد بعد أن أنهى رالي المغرب الصحراوي الأسبوع في المركز الرابع، الذي شكَّلَ الجولة الثالثة من بُطولة العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – رالي رايد". جديرٌ بالذكر أن يزيد فازَ بلقب رالي القصيم في 2019، بفارق عشر ثواني فقط، وذلك على حساب السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي علمًا بأنها النُسخة الوحيدة والأولى من هذا الرالي حتى الآن.

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