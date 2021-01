مونديال كرة اليد في مصر بدون جمهور

تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الاربعاء المقبل في مصر بدون جمهور، وجاء ذلك بعد إجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبحضور وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.

وتقام بطولة العالم التي تستضيفها مصر للمرة الثانية في تاريخها في الفترة من 13-31 كانون الثاني بمشاركة 32 فريقاً. وتستضيف مصر البطولة في أربع قاعات في استاد القاهرة والسادس من أكتوبر في ضواحي العاصمة المصرية والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب بالإسكندرية.

وسجلت مصر أمس السبت 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، مقارنة مع 1001 إصابة و56 وفاة يوم الجمعة، ويبلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد 148799 بالإضافة إلى 8142 وفاة.

