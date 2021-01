أعلنت بطولة العالم للفورمولا 1 تأجيل سباقي أستراليا والصين بسبب جائحة كوفيد-19 على أن ينطلق الموسم الجديد في البحرين يوم 28 آذار المقبل. وأضيفت حلبة إيمولا الإيطالية إلى الجدول الذي يضم 23 سباقاً وستستضيف ثاني سباقات الموسم في 18 نيسان، بينما لم يُحسم بشكل نهائي مكان السباق الثالث في الثاني من أيار.

2021 CALENDAR UPDATE



🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



