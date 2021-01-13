ميار شريف ... أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحه للتنس

ميار شريف تتأهل إلى الأدوار الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة بالتنس

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LBCI News Lebanon

أصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لمنافسات السيدات في بطولة استراليا المفتوحة بالتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس "بالغراند سلام" في العالم بفوزها 6-1 و6-2 على الصربية الكسندرا كرونيتش اليوم الأربعاء.

وكانت شريف 24 عاماً أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في أيلول الماضي.

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