رياضة
13 كانون الثاني 2021 - 11:29
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ميار شريف ... أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحه للتنس

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ميار شريف ... أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحه للتنس
Lebanon News
أصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لمنافسات السيدات في بطولة استراليا المفتوحة بالتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس "بالغراند سلام" في العالم بفوزها 6-1 و6-2 على الصربية الكسندرا كرونيتش اليوم الأربعاء.
 
وكانت شريف 24 عاماً أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في أيلول الماضي.
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