ميار شريف ... أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحه للتنس

أصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لمنافسات السيدات في بطولة استراليا المفتوحة بالتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس "بالغراند سلام" في العالم بفوزها 6-1 و6-2 على الصربية الكسندرا كرونيتش اليوم الأربعاء.

وكانت شريف 24 عاماً أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في أيلول الماضي.

More history made 💪 #AusOpen@MayarSherif_1 will be flying the flag for Egypt at #AO2021 🇪🇬 pic.twitter.com/VdA9DD6vH2