كيفين بنافيدس يفوز برالي داكار 2021 عن فئة الدراجات النارية

فاز الدراج الأرجنتين كيفين بنافيدس بلقب رالي داكار السعودية 2021 عن فئة الدراجات النارية مقدماً أداءً صاعقاً حتى خط النهاية، ليهدي "هوندا'"فوزاً آخراً في هذه الفئة وأنهى زميله الأميركي ريكي برابك الرالي ثانياً علماً بأنه حامل لقب الفئة في نسخة العام الماضي، وسام ساندرلاند ثالثاً.

وشهد رالي داكار عام 1987 آخر مرة تحقق فيها دراجات "هوندا" ثنائية المركزين الأول والثاني، حينها فاز سيريل نيوفو بالرالي أمام إيدي أريولي، في حين أنهى فرانكو بيكو الذي لا يزال يخوض الراليات حتى يومنا هذا في المركز الرابع، إنه إنجاز تاريخي للصانع الياباني.

🏍🏆 @kmbenavides wins the 43th Dakar, here in Jeddah! 🏁👏#Dakar2021 pic.twitter.com/ebjqe7L3ED