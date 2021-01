توفي دراج الفرنسي بيار شيبران بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث في رالي داكار السعودية 2021 متأثراً بالإصابة التي تعرض لها خلال الحادث، وحصل ذلك خلال نقله من جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية .

وخضع الفرنسي البالغ من العمر 52 عاماً لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG