إستيفان بيترهانسل يفوز برالي داكار للمرة 14 في تاريخه

دخل الفرنسي إستيفان بيترهانسل التاريخ بعدما أصبح أول سائق يفوز برالي داكار في 3 فصول مختلفة باريس - داكار ، أميركا الجنوبية وآخرها السعودية. وعزز الفرنسي إستيفان بيترهانسل الملقب باسم "السيد داكار" رقمه القياسي العالمي عندما فاز بلقب رالي داكار للمرة 14 خلال مسيرته في السعودية اليوم الجمعة محققاً فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.

وكان إستيفان بيترهانسل 55 عاماً نظراً لكثرة انتصاراته في السباق فاز بالسباق للمرة الأولى في 1991 على متن دراجة نارية.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية وداكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009، ويقام السباق حالياً في السعودية بعد إقامته في أميركا الجنوبية.

🎙 30 years after his first victory, @s_peterhansel just won his 14th Dakar. Will he come back to add a 15th victory to his palmares?#Dakar2021 pic.twitter.com/5SS7zmaUEP