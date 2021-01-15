رياضة
15 كانون الثاني 2021 - 13:12
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واين روني من لاعب إلى مدرب لفريق ديربي كاونتي

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واين روني من لاعب إلى مدرب لفريق ديربي كاونتي
Lebanon News
 أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن واين روني مهاجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق أنهى مسيرته في الملاعب بعد تعيينه مدرباً للفريق. وقاد واين روني 35 عاماً الفريق مؤقتاً مع الاستمرار في اللعب لكنه الآن سيركز على مهمته التدريبية بشكل كامل.
 
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وقال روني في بيان "الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارك وفيليب كوكو، شرف كبير ويمكنني أن أعد الجميع بالالتزام التام نحو النادي والجماهير ، أنا وطاقم العمل المعاون لن ندخر جهدا لاستغلال الإمكانات التي شهدتها على مدار آخر 12 شهراً في هذا النادي التاريخي".
 
 
 
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