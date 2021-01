واين روني من لاعب إلى مدرب لفريق ديربي كاونتي

أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن واين روني مهاجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق أنهى مسيرته في الملاعب بعد تعيينه مدرباً للفريق. وقاد واين روني 35 عاماً الفريق مؤقتاً مع الاستمرار في اللعب لكنه الآن سيركز على مهمته التدريبية بشكل كامل.

وقال روني في بيان "الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارك وفيليب كوكو، شرف كبير ويمكنني أن أعد الجميع بالالتزام التام نحو النادي والجماهير ، أنا وطاقم العمل المعاون لن ندخر جهدا لاستغلال الإمكانات التي شهدتها على مدار آخر 12 شهراً في هذا النادي التاريخي".

"I'm ready to put the work in and get this club moving forward." 👊@WayneRooney's first interview as permanent Derby County manager 🖤 pic.twitter.com/p8bCKqaKSS