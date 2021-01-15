واين روني من لاعب إلى مدرب لفريق ديربي كاونتي

واين روني ينهي مسيرته كلاعب ليصبح مدرباً لديربي كاونتي

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LBCI News Lebanon

أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن واين روني مهاجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق أنهى مسيرته في الملاعب بعد تعيينه مدرباً للفريق. وقاد واين روني 35 عاماً الفريق مؤقتاً مع الاستمرار في اللعب لكنه الآن سيركز على مهمته التدريبية بشكل كامل.

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وقال روني في بيان "الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارك وفيليب كوكو، شرف كبير ويمكنني أن أعد الجميع بالالتزام التام نحو النادي والجماهير ، أنا وطاقم العمل المعاون لن ندخر جهدا لاستغلال الإمكانات التي شهدتها على مدار آخر 12 شهراً في هذا النادي التاريخي".

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

"I'm ready to put the work in and get this club moving forward." 👊@WayneRooney's first interview as permanent Derby County manager 🖤 pic.twitter.com/p8bCKqaKSS — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021