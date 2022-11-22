مونديال قطر 2022... التعادل السلبي يحسم مباراة بولندا والمكسيك

التعادل السلبي يحسم مباراة بولندا والمكسيك

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LBCI News Lebanon

انتهت المباراة التي جمعت منتخبي بولندا والمكسيك بالتعادل السلبي 0 - 0 ضمن المجموعة الثالثة من مونديال قطر ٢٠٢٢ التي تصدرتها السعودية منفردة مع نهاية المرحلة الأولى.



وفي حين شهد الشوط الأول سيطرة مكسيكية على أرض الملعب، إلا أن النتيجة بقيت سلبية قبل استراحة الشوطين.



وفي الشوط الثاني، أنقذ حارس مرمى المكسيك اوشوا مرماه من ركلة جزاء سددها نجم بولندا ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ58. ويذكر أنها أول ضربة جزاء ضائعة في مونديال قطر.

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