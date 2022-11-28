اجواء رياضية وحماسية تجمع العالم في الدوحة

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LBCI News Lebanon

لم يكنْ يتوقع ستيفانو ابن ٢٢ عاما ان هذه الأجواء ستحيطُ مونديال 2022 في أولِ دولةٍ عربية تستقبلُ كأسَ العالم لكرة القدم..

مجموعةُ الأصدقاء هذه، ككلِ محبي كأس العالم الذين حجزوا تذكرةَ مباراتهم المفضلة، وخلال وجودهم في قطر لا بد من الإستفادةِ من متابعةِ المباريات الأخرى في أنسبِ مكان خارجَ الملعب، "الفيفا فان فستفل" "fifa fan festival".

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