ما هي آخر نتائج مباريات اليوم من مونديال قطر2022؟

ما هي آخر نتائج مباريات اليوم من مونديال قطر2022؟

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LBCI News Lebanon

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على نظيره المنتخب الأسترالي، بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على استاد "أحمد بن علي"، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.





كما تأهل منتخب هولندا إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على منتخب أميركا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ 16 من المونديال.

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