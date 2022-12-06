مدرب سويسرا..."لا أهتم لصناعة التاريخ أمام البرتغال"

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تملك سويسرا فرصة الوصول الى الدور ربع النهائي لأول مرة منذ 1954 حين تواجه البرتغال الثلاثاء في مونديال قطر 2022، لكن مدربها مراد ياكين شدد على أنه لا يفكر أبداً بمسألة صناعة التاريخ.ولم تبلغ سويسرا ربع نهائي كأس العالم منذ أن استضافت النهائيات قبل 68 عاماً، لكن في حينها كانت التأهل مباشرة من دور المجموعات الى ربع النهائي من دون المرور بثمن النهائي بحكم وجود أربع مجموعات من أربعة منتخبات كل منها (16 بالمجمل).انتهى مشوار سويسرا في حينها على يد النمسا بالخسارة 5-7، وعجزت بعدها أيضاً عن تحقيق أي فوز في دور إقصائي بخروجها من ثمن النهائي أعوام 1994 و2006 و2014 و2018.لكن ياكين يرى أن فكرة مواجهة البرتغال يجب أن تشكل بحد ذاتها دافعاً كافياً لفريقه من أجل محاولة بلوغ ربع النهائي، قائلاً الإثنين عشية اللقاء المقرر في لوسيل "نحن ندرك أننا ندخل المباراة بفريق مستعد بشكل جيد وناضج".وتابع "أن القدرة على كتابة التاريخ لن تكون حاسمة بالنسبة لنا. نحن نعرف خصومنا وأظهرنا أننا قادرون على هزيمتهم. ثم بعدها (بعد الفوز) قد يمكننا التحدث عن التاريخ... لا أحد يهتم بعد الآن بما حدث في الماضي".وأفاد أن فريقه بأكمله متاح لخوض اللقاء ضد كريستيانو رونالدو ورفاقه من دون أن يعطي أي تلميحات بشأن تشكيلته الأساسية، مكتفياً بالقول "نحن جاهزون. لدينا فريق مكتمل واللاعبون الذين كانوا غائبين قد عادوا".وفازت سويسرا على البرتغال 1-صفر في جنيف خلال دوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو بعد أسبوع من خسارتها صفر-4 في لشبونة، لكن ياكين رأى أن مباريات من هذا النوع لا أهمية لها لأنه "مرت ستة أشهر منذ آخر مواجهة وهذه فترة طويلة جداً في كرة القدم. لا نعرف من يلعب معهم، من يلعب في قلب الدفاع. إذا ركزنا كثيراً على الخصم، فإننا نفقد التركيز على أنفسنا".