عودة رحيم ستيرلينغ إلى منتخب إنكلترا

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LBCI News Lebanon

أعلن المنتخب الإنكليزي لكرة القدم عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة نجمه رحيم ستيرلينغ إلى معسكر الفريق الذي يتحضر لخوض مباراة دور الربع نهائي في مونديال قطر السبت المقبل ضد فرنسا.



وكان ستيرلينغ قد غاب عن مباراة الدور الثاني التي فارت فيها انكلترا على السنغال بنتيجة ٣-٠ بعد تعرض منزله للسطو المسلح خلال وجود عائلته في الداخل، ما اضطره للسفر سريعاً للاطمئنان على اطفاله بعد موافقة المدرب ساوثغيث الذي قال ان الأولوية هي أن يكون مع العائلة ونحن ندعم ذلك.

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وكان ستيرلينغ ( ٢٨ عاماً) قد أصر على عودته إلى التشكيلة الإنكليزية وهو سينضم إليها الجمعة استعداداً للمواجهة المرتقبة مع فرنسا.