تشيلسي يعلن عن بيع النادي لرجل أعمال أميركي بعد تجميد أموال الملياردير الروسي أبراموفيتش

أكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط مع كونسورتيوم بقيادة تود بوهلي مالك جزء لوس أنجلوس دودجرز وبدعم من شركة كليرليك كابيتال بشأن الاستحواذ على فريق كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز، منهيًا 19 عامًا من الملكية والاستثمار السخي من قبل رومان أبراموفيتش بعد معاقبة الأوليغارشية الروسية وإجبارها على التخلص من نادي الدوري الإنكليزي.

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وتبلغ قيمة الصفقة 5.24 مليار دولار أمريكي.

وقال بيان تشيلسي في وقت مبكر من يوم السبت "يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم تأكيد أنه تم الاتفاق على شروط لمجموعة ملكية جديدة، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس، للاستحواذ على النادي."

"من إجمالي الاستثمار الجاري، سيتم تطبيق 3.084 مليار دولار لشراء الأسهم في النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100٪ لأسباب خيرية كما قال رومان أبراموفيتش،" بحسب البيان.

سعر البيع للفائزين بلقب كأس العالم للأندية وأبطال أوروبا 2021 هو الأكثر ربحًا على الإطلاق بالنسبة لفريق رياضي في جميع أنحاء العالم، لكن أبراموفيتش لا يمكنه الحصول على العائدات، ويأمل أن تذهب هذه الأخيرة إلى مؤسسة من أجل ضحايا الحرب. تم تخصيص 2.2 مليار دولار أخرى للاستثمار في فرق وملاعب تشيلسي بعد شهرين من المفاوضات السريعة لبيع النادي الواقع في غرب لندن منذ غزو روسيا لأوكرانيا.