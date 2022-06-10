ليبرون جيمس يريد شراء فريق في لاس فيغاس

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يملك نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس الذي أعلنته مجلة "فوربس" الاميركية مؤخرا كأول لاعب ينشط في الدوري الاميركي للمحترفين يملك ثروة تتخطى المليار دولار، هدفا جديدا يتمثل بامتلاك فريق في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة في لاس فيغاس.واعلن جيمس البالغ من العمر 37 عاما في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من برنامجه الحواري "ذي شوب" عن رغبته في شراء ناد في الدوري الاميركي للمحترفين.وقال جيمس "أريد أن أمتلك فريقًا. أريد شراء فريق بالتأكيد. أريد فريق في فيغاس".غالبا ما يتم ذكر لاس فيغاس كموقع رئيسي لامكانية اضافة فريق إلى جانب سياتل على الرغم من أن مفوض الدوري الاميركي للمحترفين آدم سيلفر قال هذا الأسبوع إنه ما من خطط فورية للتوسع من 30 فريقا.