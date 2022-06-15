المجر تتصدر مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية

المجر تتصدر مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دوري الأمم الأوروبية, مجموعة الموت,المجر,المجر تتصدر مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية

LBCI News Lebanon

ألحق منتخبي ألمانيا والمجر خسارتين بإيطاليا بطل أوروبا ووصيفه إنكلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



