رياضة دولية
15 حزيران 2022 - 13:49
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المجر تتصدر مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية

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Lebanon News
ألحق منتخبي ألمانيا والمجر خسارتين بإيطاليا بطل أوروبا ووصيفه إنكلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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