رياضة دولية
15 حزيران 2022 - 13:49
15/06/2022 13:49:00
المجر تتصدر مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية
المجر تتصدر مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية
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LBCI News Lebanon
ألحق منتخبي ألمانيا والمجر خسارتين بإيطاليا بطل أوروبا ووصيفه إنكلترا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
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