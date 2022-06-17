رياضة دولية
17 حزيران 2022 - 13:46
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دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اختُتم بتفوق جولدن ستيت ووريورز على البوسطن سلتكس

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Lebanon News
 اختُتم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتفوق جولدن ستيت ووريورز على البوسطن سلتكس ليفوز باللقب الرابع في ثمانية مواسم..
 
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