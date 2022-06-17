رياضة دولية 17 حزيران 2022 - 13:46 17/06/2022 13:46:00 دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اختُتم بتفوق جولدن ستيت ووريورز على البوسطن سلتكس

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اختُتم بتفوق جولدن ستيت ووريورز على البوسطن سلتكس

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اختُتم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتفوق جولدن ستيت ووريورز على البوسطن سلتكس ليفوز باللقب الرابع في ثمانية مواسم.. الإعلان

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