لبنان يشارك العالم الاحتفال باليوم الاولمبي

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LBCI News Lebanon

يحتفل العالم واللجان الأولمبية المحلية بكافة الدول باليوم الأولمبي في 23 حزيران، الذي يسلط الضو على قدرة الرياضة في توحيد الناس ونشر السلام.