رياضة دولية
23 حزيران 2022 - 13:47
23/06/2022 13:47:00
لبنان يشارك العالم الاحتفال باليوم الاولمبي
لبنان يشارك العالم الاحتفال باليوم الاولمبي
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LBCI News Lebanon
يحتفل العالم واللجان الأولمبية المحلية بكافة الدول باليوم الأولمبي في 23 حزيران، الذي يسلط الضو على قدرة الرياضة في توحيد الناس ونشر السلام.
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