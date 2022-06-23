رياضة دولية
23 حزيران 2022 - 13:47
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لبنان يشارك العالم الاحتفال باليوم الاولمبي

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Lebanon News
يحتفل العالم واللجان الأولمبية المحلية بكافة الدول باليوم الأولمبي في 23 حزيران، الذي يسلط الضو على قدرة الرياضة في توحيد الناس ونشر السلام.
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