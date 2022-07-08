التونسية أنس جابر تكتب التاريخ... أول عربية تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

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حققت التونسية المصنفة ثانية عالميا أُنس جابر إنجازا غير مسبوق للتنس العربي والافريقي بتأهلها لنهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، بعد تغلبها على الألمانية ماريا تاتيانا.وفازت جابر على منافستها بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 2-6، 3-6 و 6-1 لتبلغ النهائي المقرر يوم السبت والذي ستواجه خلاله المتأهلة من نصف النهائي الثاني بين الرومانية سيمونا هاليب والكازاخية يلينا ريباكينا.وقالت جابر بعد المباراة "أنا أفخر بأنني امرأة تونسية تقف هنا"، بعدما باتت أول العرب الواصلين إلى نهائي بطولة كبرى لدى السيدات والرجال على حد سواء.وأضافت جابر "إنه حلم تحقق بسنوات من العمل والتضحية. أنا سعيدة لأنها أتت ثمارها وسأواصل العمل لمباراة أخرى".وتابعت "جسديا تعتبر تاتيانا وحشا، فهي لا تستسلم، اعتقدت أنها ستستسلم، لمستها، وإرسالها وكل شيء في الملعب مثير للإعجاب. آمل أن تستمر على هذا النحو. دعونا لا نتواجه مرة أخرى، أنا جيدة للآن".وأردفت "أعرف أن الناس تفرح بجنون في تونس الآن. أريد أن أرى المزيد من اللاعبين العرب والأفارقة في البطولة. أحب اللعبة وأريد أن أشاركهم التجربة".وتخوض جابر (27 عاما) بطولة ويمبلدون بمعنويات عالية بعد أن توجت بطلة في دورة برلين على الملاعب العشبية في 19 حزيران الماضي.والجدير بالذّكر أنّ جابر بدأت تشد الأنظار نحوها خلال بطولة أستراليا المفتوحة في العام 2020 (78 عالميا وكانت أول لاعبة عربية تتأهل لربع النهائي في دورة غراند سلام).وفي حزيران 2021 (24 عالميا)، فازت بدورة برمنغهام لتكون تبعا لذلك أول لاعبة تونسية تحقق هذا الإنجاز.