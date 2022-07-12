رياضة دولية
12 تموز 2022 - 13:34
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لبنان يتحضر لخوض مباراته الاولى امام الفيليبين ضمن بطولة كاس اسيا

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Lebanon News
مهمة المنتخب اللبناني لكرة السلة للرجال بإثبات قدراته، تُستكمل بخوضه لبطولة كاس اسيا التي تستضيفها اندونسيا، بعدما كان انهى النافذة الثالثة من تصفيات كاس العالم بتصدره لمجموعته متفوقا على كل من الاردن السعودية واندونيسيا! 
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