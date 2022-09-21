أوكرانيا على ذراع ليفاندوفسكي في مونديال قطر

سيحمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي شارة القيادة على ذراعه باللونين الأزرق والاصفر خلال مباريات فريقه في كأس العالم قطر 2022 تضامنا مع أوكرانيا في حربها مع روسيا التي بدأت في شباط الماضي وتسلم ليفاندوفسكي شارة القيادة من نجم أوكرانيا ومدربها السابق أندريه شيفشينكو الذي شكر النجم البولندي على مواقفه الداعمة لبلاده مضيفا ان حمل الشارة يعني الفخر والقوة والارتباط مع القضية الاوكرانية، بينما أعرب ليفاندوفسكي عن فخره بالوقوف بجانب جيرانه قائلا ان إيصال الصوت إلى العالم مهم جدا بالنسبة لما يحدث في أوكرانيا وستلعب بولندا أولى مباراياتها في كأس العالم أمام المكسيك، في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الارجنتين والمملكة العربية السعودية.