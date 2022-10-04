رياضة دولية
04 تشرين الأول 2022 - 13:50
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السعودية تتحضر لاستضافة الالعاب الاسيوية الشتوية لعام 2029

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Lebanon News
عندما كنا نقول سعودية، كان يخطر على بالنا الطقس الحار. وانما هذه المملكة عم تشهد نهضة كبيرة على الصعيد الفني الثقافي ستوضع على الخارطة مناطق تنميز بطقس مختلف كليا...

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