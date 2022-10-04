رياضة دولية
04 تشرين الأول 2022 - 13:50
04/10/2022 13:50:00
السعودية تتحضر لاستضافة الالعاب الاسيوية الشتوية لعام 2029
السعودية تتحضر لاستضافة الالعاب الاسيوية الشتوية لعام 2029
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الالعاب الاسيوية الشتوية,السعودية,السعودية تتحضر لاستضافة الالعاب الاسيوية الشتوية لعام 2029
LBCI News Lebanon
عندما كنا نقول سعودية، كان يخطر على بالنا الطقس الحار. وانما هذه المملكة عم تشهد نهضة كبيرة على الصعيد الفني الثقافي ستوضع على الخارطة مناطق تنميز بطقس مختلف كليا...
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
رياضة دولية
السعودية
الالعاب الاسيوية الشتوية
إقرأ أيضاً