السعودية تتحضر لاستضافة الالعاب الاسيوية الشتوية لعام 2029

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LBCI News Lebanon

عندما كنا نقول سعودية، كان يخطر على بالنا الطقس الحار. وانما هذه المملكة عم تشهد نهضة كبيرة على الصعيد الفني الثقافي ستوضع على الخارطة مناطق تنميز بطقس مختلف كليا...



