إليكم جدول كأس العالم 2022 في قطر ومواعيد المباريات

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في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول (بتوقيت غرينيتش):دور المجموعات- الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر:* المجموعة الأولى:(16,00) قطر - الإكوادور (البيت)- الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الأولى:(16,00) السنغال - هولندا (الثمامة)* المجموعة الثانية:(13,00) إنكلترا - إيران (خليفة)(19,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)- الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الثالثة:(10,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)(16,00) المكسيك - بولندا (974)* المجموعة الرابعة:(13,00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)(19,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)- الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الخامسة:(13,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)(16,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)* المجموعة السادسة:(10,00) المغرب - كرواتيا (البيت)(19,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)- الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة السابعة:(10,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)(19,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)* المجموعة الثامنة:(13,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)(16,00) البرتغال - غانا (974)- الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الأولى:(13,00) قطر - السنغال (الثمامة)(16,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)* المجموعة الثانية:(10,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)(19,00) إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)- السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الثالثة:(13,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)(19,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)* المجموعة الرابعة:(10,00) تونس - أستراليا (الجنوب)(16,00) فرنسا - الدنمارك (974)- الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الخامسة:(10,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)(19,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)* المجموعة السادسة:(13,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)(16,00) كرواتيا - كندا (خليفة)- الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة السابعة:(10,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)(16,00) البرازيل - سويسرا (974)* المجموعة الثامنة:(13,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)(19,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الأولى:(15,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)(15,00) هولندا - قطر (البيت)* المجموعة الثانية:(19,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)(19,00) ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)- الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر* المجموعة الثالثة:(19,00) بولندا - الأرجنتين (974)(19,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)* المجموعة الرابعة:(15,00) أستراليا - الدنمارك (الجنوب)(15,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)- الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر* المجموعة الخامسة:(19,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)(19,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)* المجموعة السادسة:(15,00) كندا - المغرب (الثمامة)(15,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)- الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر* المجموعة السابعة:(19,00) صربيا - سويسرا (974)(19,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)* المجموعة الثامنة:(15,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)(15,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)دور الـ16- السبت 3 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)- الأحد 4 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)- الإثنين 5 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)- الثلاثاء 6 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)ربع النهائي- الجمعة 9 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)- السبت 10 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)نصف النهائي- الثلاثاء 13 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)- الأربعاء 14 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)الدور النهائيالسبت 17 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)الأحد 18 كانون الاول/ديسمبرالمباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)