نوير يكشف عن خضوعه لعمليات جراحية بسبب سرطان في الجلد

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تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن اصابته بسرطان الجلد في الوجه، ما استوجب خضوعه لثلاث عمليات جراحية وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.وظهر نوير برفقة نجمة التنس انجليك كيربر في فيديو دعائي على انستغرام أعلنا خلاله عن إطلاقهما لعلامة تجارية مشتركة وهي كريمات للوقاية من أشعة الشمس.وكتبت كيربر على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي انها ونوير يضعان الكثير من القلب والروح في هذا المشروع، بينما يسعى نوير ( 36 عاماً) لاستعادة لياقته على مشارف بداية كأس العالم في قطر، وهو الذي يعاني من إصابة في الكتف منذ تشرين الأول الماضي، في وقت أشارت تقارير ألمانية ان نوير لن يغيب عن المونديال بسبب الإصابة في مرض السرطان.