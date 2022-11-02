رياضة دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 13:36
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نوير يكشف عن خضوعه لعمليات جراحية بسبب سرطان في الجلد

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نوير يكشف عن خضوعه لعمليات جراحية بسبب سرطان في الجلد
Lebanon News
تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن اصابته بسرطان الجلد في الوجه، ما استوجب خضوعه لثلاث عمليات جراحية وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.
 
وظهر نوير برفقة نجمة التنس انجليك كيربر في فيديو دعائي على انستغرام أعلنا خلاله عن إطلاقهما لعلامة تجارية مشتركة وهي كريمات للوقاية من أشعة الشمس.
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وكتبت كيربر على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي انها ونوير يضعان الكثير من القلب والروح في هذا المشروع، بينما يسعى نوير ( 36 عاماً) لاستعادة لياقته على مشارف بداية كأس العالم في قطر، وهو الذي يعاني من إصابة في الكتف منذ تشرين الأول الماضي، في وقت أشارت تقارير ألمانية ان نوير لن يغيب عن المونديال بسبب الإصابة في مرض السرطان.
 
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