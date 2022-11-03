نادال يخرج من بطولة باريس ماسترز

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطولة باريس ماسترز,نادال,نادال يخرج من بطولة باريس ماسترز

LBCI News Lebanon

خرج النجم الاسباني رفاييل نادال من الدور الثاني من بطولة باريس ماسترز، آخر بطولات التنس لموسم 2022 بعد خسارته من الأميركي Tommy Paul بنتيجة 6-3 6-7 1-6.



ونجح Paul المصنّف 31 عالمياً في احتواء تأخره في المجموعة الأولى، لينجح في الثانية بعد الاحتكام إلى شوط كسر التعادل (4-6) 6-7 مما استنفذ من لياقة الماتادور الاسباني في المجموعة الثالثة التي حسمها الأميركي لصالحه، مححقاً الفوز على صاحب ال 22 لقباً في بطولات التنس الكبرى، وأبدى نادال عن رغبته في التواجد في بطولة الـATP للمحترفين في تورينو في الثالث عشر من الشهر الحالي، وهي البطولة الأخيرة التي تجمع افضل ثماني لاعبين في تصنيف التنس العالمي، وقال نادال انه سيحاول التواجد في البطولة اذا كان بخير، وهو الذي عانى من إصابة في البطن الصيف الفائت، بعدما كان قد فاز بلقب رولان غاروس للمرة الرابعة عشر.