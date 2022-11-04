بيكيه يعلن اعتزاله بعد رحلةٍ مكلّلة بالنجاحات

الإعلان

وضع مدافع برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه الخميس، نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم المستديرة، معلنًا اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا.وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الاخيرة لي في كامب نو".وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقًا بعد برشلونة. سأصبح مشجعًا كبيرًا، سأدعم الفريق وأنقل حبي لبرشلونة لولديّ...عاجلا أم آجلا سأعود".وعلّق رئيس برشلونة جوان لابورتا قائلا "إنه جزء من شارة نادي برشلونة، وسيكون دائمًا قائدًا لمشجعي برشلونة، لقد أظهر بوضوح ما يحبه برشلونة".وأضاف "يتفهم بيكيه وضع اللعب النظيف المالي في النادي وهو على استعداد تام لمساعدة النادي".ويترقب ما سيكون مصير الأموال التي كان لا يزال مدينًا بها للنادي بعد تأجيل تقاضي جزء من راتبه خلال جائحة كورونا، حيث تشير بعض التقارير في إسبانيا إلى أنه قد يتنازل عنها الى حد ما، نظرًا للوضع المالي في النادي.وأعرب المدافع الكاتالوني سابقًا عن رغبته في أن يصبح رئيسًا للنادي يومًا ما وهذا بالتأكيد سيتذكره الناخبون في المستقبل.تحدث لابورتا ومجلس إدارته عن المشكلة التي واجهوها في تخفيض الأجور، مع وجود لاعبين مخضرمين مثل بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.كتب برشلونة على حسابه على تويتر "حياة كُرّست لبرشلونة، شكرًا بيكيه....برشلونة سيبقى دائمًا منزلك، سوف نفتقدك".وصل بيكيه الى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الانجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته الى نادي الطفولة.حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الاسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات ضمن مجموع 30 لقبًا مع "بلاوغرانا".رغم أنه مدافع، إلا أنه كانت لديه عين ثاقبة على المرمى، سجل 52 هدفًا في 615 مباراة مع برشلونة، أحدها في الفوز الشهير على ريال مدريد 6-2 في 2009.يغادر برشلونة بعد أن فشل الفريق في بلوغ الادوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا في ظل مسعى الادارة نحو حقبة جديدة.كان الخيار الخامس في مركز قلب الدفاع هذا الموسم بالنسبة للمدرب تشافي هرنانديس الذي لعب الى جانبه في الحقبة الذهبية للنادي بين 2009 و2015، إذ كان يشركه عندما يصاب آخرون، وقد تعرض للانتقادات بسبب بأدائه ولصافرات الاستهجان من بعض جماهيره خلال الفوز الأخير على فياريال في كامب نو.ارتكب خطأ في الهدف الذي سجله إنتر الايطالي خلال التعادل 3-3 على ملعب كامب نو والذي أقصى برشلونة منطقيًا من دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ الالماني في الجولة ما قبل الاخيرة.كتب كارليس بويول مدافع وقائد برشلونة السابق على تويتر "أنا في حالة صدمة، لقد كان الناس غير منصفين معك، قليلون دافعوا عن قميص برشلونة مثلك".وتابع "سأكون دائمًا قادرًا على القول إنني لعبت بجانبك، وهذا شرف، أحبك يا صديقي".لعب بيكيه مع المنتخب الاسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الاخير.خارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الاصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الاولى. لديهما ولدان وقد أعلنا في حزيران/يونيو الفائت انفصالهما.في مجال إدارة الاعمال، أسس شركة "كوزموس" لتنظيم الأحداث الرياضية التي كانت وراء الحلة الجديدة لكأس ديفيس في كرة المضرب.أثار الجدل عندما أشارت تقارير الى أن شركته تلقت عمولة لنقل مسابقة الكأس السوبر الإسبانية إلى المملكة العربية السعودية ضمن جزء من اتفاقية بين البلد العربي والاتحاد الاسباني للعبة يستمر حتى 2029.وذكرت أن الاتحاد تفاوض بشأن عمولة قدرها أربعة ملايين يورو سنويًا، بمجموع 24 مليون يورو لصالح كوزموس لكل من النسخ الست التي بدأت السعودية في استضافتها في 2020.