رياضة دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 14:57
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رسالة من الـFIFA إلى المنتخبات المشاركة في المونديال

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رسالة من الـFIFA إلى المنتخبات المشاركة في المونديال
Lebanon News
توجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو برسالة إلى المنتخبات الـ 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، قبل اسبوعين من بداية البطولة العالمية.

وورد في الرسالة: "من فضلكم لا تدعوا كرة القدم تنجر إلى الصراعات الايديولوجيّة او السياسيّة، نحن نعلم ان كرة القدم لا تعيش في عالمها الخاص، كما ندرك ان هناك العديد من التحديات والصعوبات خصوصاً السياسية في جميع أنحاء العالم".
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وكتب انفانتينو: "نحاول في الـFIFA احترام جميع الآراء والمعتقدات دون إعطاء دروس أخلاقية لاحد، فالتنوع هو من أعظم نقاط القوة في العالم، كما الاحترام المتبادل وعدم التمييز هما من القيم الأساسية لكرة القدم، دعونا نتذكّر ذلك جميعاً ونضع كرة القدم في الصدارة".

وقال انفانتينو ان الجميع مرحب به في قطر بغض النظر عن الانتماء الديني والعرقي او الميول الجنسية.
 
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