رسالة من الـFIFA إلى المنتخبات المشاركة في المونديال

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توجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو برسالة إلى المنتخبات الـ 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، قبل اسبوعين من بداية البطولة العالمية.وورد في الرسالة: "من فضلكم لا تدعوا كرة القدم تنجر إلى الصراعات الايديولوجيّة او السياسيّة، نحن نعلم ان كرة القدم لا تعيش في عالمها الخاص، كما ندرك ان هناك العديد من التحديات والصعوبات خصوصاً السياسية في جميع أنحاء العالم".وكتب انفانتينو: "نحاول في الـFIFA احترام جميع الآراء والمعتقدات دون إعطاء دروس أخلاقية لاحد، فالتنوع هو من أعظم نقاط القوة في العالم، كما الاحترام المتبادل وعدم التمييز هما من القيم الأساسية لكرة القدم، دعونا نتذكّر ذلك جميعاً ونضع كرة القدم في الصدارة".وقال انفانتينو ان الجميع مرحب به في قطر بغض النظر عن الانتماء الديني والعرقي او الميول الجنسية.