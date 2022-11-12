أستراليا لن تواجه إيران في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

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أعلن اتحاد كرة السلة الأسترالي عبر صفحته على تويتر ان فريقه لن يلعب أمام إيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 بسبب الأوضاع الأمنية التي تهدد سلامة لاعبيه.وقد أجرى الاتحاد تقييماً شاملاً للوضع الإيراني بالتعاون مع السلطات المختصة حيث تقرر عدم ارسال "البومرز" إلى طهران لخوض المباراة في الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي، وكانت أستراليا قد هزمت كازاخستان الجمعة بنتيجة 50-97 لتضمن تأهلها الثالث عشر إلى البطولة العالمية بعد فوزها بجميع مباراياتها في التصفيات.وسينتظر أبطال آسيا قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة حول امكانية جدولة مباراتهم وايران في مكان آخر.