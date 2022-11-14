كأس بيلي جين كينغ... سويسرا تحرز اللقب للمرة الأولى

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أحرزت سويسرا لقب كأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات في كرة المضرب للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بفوزها في النهائي على أستراليا 2-صفر الأحد في غلاسكو.وبعدما خسرت نهائي العام الماضي أمام روسيا في ثاني نهائي لها بعد عام 1998 حين خسرت أيضاً أمام إسبانيا، عوضت سويسرا هذا العام وأحرزت لقب البطولة التي كانت تحت مسمى كأس الاتحاد حتى عام 2020 قبل أن تسمى كأس بيلي جين كينغ تكريماً لأسطورة كرة المضرب الأميركية الفائزة بـ39 لقباً كبيراً خلال مسيرتها، بينها 12 في الفردي.وتصدرت سويسرا مجموعتها الأولى التي كانت تضم إيطاليا وكندا، فيما تصدرت أستراليا الثانية أمام سلوفاكيا وبلجيكا، وتأهلتا الى نصف النهائي حيث فازت الأولى على تشيكيا والثانية على بريطانيا.وفي النهائي الأحد، تقدمت سويسرا عبر جيل تيخمان التي تغلبت على ستورم ساندرز 6-3 و4-6 و6-3، ثم حسمت بليندا بنتشيتش اللقب بتغلبها على أيلا تومليانوفيتش بسهولة تامة 6-2 و6-1، حارمة أستراليا من اللقب الأول في كافة صيغ البطولة منذ 1974 والثامن في تاريخها من أصل 19 مشاركة في النهائي.