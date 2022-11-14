تصريحات نارية لرونالدو عن مانشستر يونايتد ومدربه

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فجّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصريحات من العيار الثقيل تتعلق بفريقه مانشستر يونايتد، وذلك في مقابلة مع الاعلامي الإنكليزي بيرس مورغان.وقال رونالدو: "أشعر بالخيانة، هناك من لا يريدني في الفريق، ليس فقط في الموسم الحالي إنما خلال الموسم الماضي ايضا".وانتقد رونالدو المدرب إريك تن هاغ قائلاً:"انا لا أكن له أي إحترام لانه لا يحترمني"، وأضاف: "ان كنت لا تحترمني فلن تحظى ابدأ باحترامي".ولم يسلم فريق الشياطين الحمر من كلام رونالدو الذي ذكر انه لم يحصل اي تطور في اليونايتد منذ رحيل المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون عن النادي صيف العام 2013، وشملت الانتقادات المدرب الألماني رالف رانغنيك، حيث قال رونالدو، انه ليس حتى بمدرب، وهو تفاجأ بتعاقد ادارة اليونايتد معه في الموسم الماضي.النجم البرتغالي الذي عاد إلى اولد ترافورد في آب 2021، كان الأكثر تسجيلا برصيد 24 هدفاً في مجمل مسابقات العام الفائت،وقال خلال المقابلة: "اعتقد ان الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة،أريد الأفضل للنادي ولذلك أتيت إلى مانشستر يونايتد الذي احبه كما جماهيره،فهم دائماً إلى جانبي ولكن إذا أرادوا التفكير بطريقة مختلفة فعليهم تغيير اشياء كثيرة".وذكر الاعلامي بيرس مورغان عبر تويتر، ان المقابلة الكاملة ستبث ضمن جزئين ليل الأربعاء والخميس المقبلين.