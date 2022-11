تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، رفض لاعبو المنتخب الإيراني الإثنين أداء النشيد الوطني أمام الجماهير ضمن كأس العالم في قطر 2022، وذلك في بداية المباراة ضدّ المنتخب الإنكليزي.

وعلت أصوات الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما ذرف بعضهم الدموع تأثراً بخطوة اللاعبين الـ11 عند بداية المباراة.

ويُذكر أن المدرب البرتغالي للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش أعلن الثلاثاء عن "حقّ اللاعبين في التعبير عن آرائهم" لكن مع احترام "روح اللعبة وقوانين فيفا".

Extraordinary noise and emotion among Iran supporters inside Khalifa International Stadium as national anthem is played before the opening game of their third consecutive #WorldCup finals appearance https://t.co/rRbQ9JZ45N @TheAthleticFC #IRN #ENGIRN #ENG #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cQpcUEDog2