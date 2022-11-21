رياضة دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 14:23
21/11/2022 14:23:00
انكلترا تفوز على ايران ضمن مونديال قطر 2022...
مباراة ناريّة بين المنتخبين
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LBCI News Lebanon
بطولة كأس العالم قطر 2022 هي مسرح لأهم القضايا الإنسانية وهذا الامر تُرجم في المباراة التي جمعت إيران بإنكلترا بعد ظهر يوم الإثنين برسائل إنسانية وسياسية حملت أكثر من بعد.
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