رياضة دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 14:23
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انكلترا تفوز على ايران ضمن مونديال قطر 2022...

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Lebanon News
بطولة كأس العالم قطر 2022 هي مسرح لأهم القضايا الإنسانية وهذا الامر تُرجم في المباراة التي جمعت إيران بإنكلترا بعد ظهر يوم الإثنين برسائل إنسانية وسياسية حملت أكثر من بعد.
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