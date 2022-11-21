انكلترا تفوز على ايران ضمن مونديال قطر 2022...

مباراة ناريّة بين المنتخبين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنتخب الانجليزي, المنتخب الايراني,مونديال 2022,مباراة ناريّة بين المنتخبين

LBCI News Lebanon

بطولة كأس العالم قطر 2022 هي مسرح لأهم القضايا الإنسانية وهذا الامر تُرجم في المباراة التي جمعت إيران بإنكلترا بعد ظهر يوم الإثنين برسائل إنسانية وسياسية حملت أكثر من بعد.